مشاهير العرب - عفاف شعيب تكشف عن رأيها في خلع شهيرة وسهير رمزي للحجاب |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 02:10 مساءً - كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن رأيها في خلع كل من الفنانة سهير رمزي، وشهيرة، للحجاب، وذلك بعد 22 عاما من ارتدائه، مشيرة أنها لا تجد سببًا لخلع الحجاب بعد ارتدائه طيلة هذه الأعوام.

وقالت عفاف شعيب، خلال تصريحاتها في برنامج «قعدة ستات»: «أنا زعلت أن شهيرة وسهير رمزي بعد فترة طويلة أوي خلعوا الحجاب، يعني بعد 22 سنة تخلعوا الحجاب؟! ومعرفش ليه يخلعوا الحجاب بعد العمر ده، ما هما حلوين بالحجاب ومن غيره».

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وتابعت شعيب: «اللي يزعل يزعل، ربنا اللي بيحاسب العباد مش أنا، أنا لما اتحط في قبري محدش هيتحاسب معايا، كل واحد هيبقى له حساب لوحده».

آخر أعمال عفاف شعيب

ويذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب، هو مشاركتها في مسلسل «محارب» بطولة حسن الرداد، والذي تم عرضه خلال موسم رمضان 2023.

ودارت أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.