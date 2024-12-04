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نتفليكس تنشر كواليس تصوير الموسم الثاني لمسلسل WEDNESDAY - أخبار كلمتك

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نتفليكس تنشر كواليس تصوير الموسم الثاني لمسلسل WEDNESDAY - أخبار كلمتك

نتفليكس تنشر كواليس تصوير الموسم الثاني لمسلسل WEDNESDAY - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:29 مساءً - مسلسل Wednesday، شوقت شبكة نتفليكس، جمهورها، بطرحها عددا من الصور التي ترصد كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسلها المنتظر Wednesday.

انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل Wednesday

أعلنت منصة نتفليكس، رسميا عن الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح Wednesday، ليدخل العمل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال العام المقبل.

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وكانت النجمة ليدي جاجا، انتهت من تصوير جميع مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل Wednesday، الأسبوع الماضي، وغادرت دولة أيرلندا، لتعود إلى أمريكا.

 

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ليدي جاجا تنضم لمسلسل Wednesday   

وانضمت  رسميا النجمة ليدي جاجا، لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Wednesday.

كما أعلنت شبكة نتلفليكس، رسميًا، عن تعاقدها مع المخرج 'تيم بيرتون'، لإخراج أربع حلقات من الموسم الثاني من مسلسلها الشهير، Wednesday.

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وأوضحت منصة نتفليكس، أنها لم تحدد موعدا لطرح الموسم الثاني لمسلسل Wednesday، مؤكدة علي عرضه خلال العام 2025.

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موسم ثاني لمسلسل Wednesday

وأعلنت شبكة نتفليكس رسميا عن تجديد، مسلسل Wednesday، لموسم ثان بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل بمجرد طرحه على المنصة. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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