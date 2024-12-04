مشاهير العرب - «فعاليات موسم الرياض».. بدء عرض مسرحية «حاوريني يا كيكي» اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:18 مساءً - يبدأ اليوم الأربعاء، عرض مسرحية «حاوريني يا كيكي» بطولة دينا الشربيني، على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية حاوريني يا كيكي

وتقدم المخرجة بتول عرفة مسرحية حاوريني يا كيكي، بعد النجاح الذي حققته من قبل في ٣ عروض مسرحية وهي "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، ومسرحية مبروك جالك ولد من بطولة أحمد فهمي و آيتن عامر، ومنهم ميرهان حسين، و العرض المسرحي "شحاتين أكاديمي" بطولة أحمد فهمي، حيث تقدم بتول عرفة العرض المسرحي الرابع لها بالسعودية وهو "حاوريني يا كيكي"، والتي تعرض في الفترة من 4 حتي 8 من ديسمبر.

أبطال مسرحية حاوريني يا كيكي

ويشارك في مسرحية حاوريني يا كيكي، عدد من النجوم أبرزهم: دينا الشربيني، وهالة صدقي، ورانيا يوسف، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادي، والعرض من تأليف هاني الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.