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مشاهير العرب - حنان مطاوع تشارك كواليس جديدة من مسلسل «صفحة بيضا» |صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حنان مطاوع تشارك كواليس جديدة من مسلسل «صفحة بيضا» |صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حنان مطاوع تشارك كواليس جديدة من مسلسل «صفحة بيضا» |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - شاركت الفنانة حنان مطاوع، صورا جديدة من كواليس مسلسلها «صفحة بيضا»، المقرر طرحه ضمن موسم الأوف سيزون.

ونشرت حنان مطاوع، صورا من الكواليس تجمعها بـ ميمي جمال، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت عليها: «أجمل وألذ وألطف 2 في الدنيا، مدام ميمي وآيسل حبيبتي مسلسل صفحه بيضاء، ضي».

أبطال مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.

آخر اعمال حنان مطاوع

وكانت آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، هو مسلسل «صوت وصورة» الذي تم عرضه خلال موسم الأوف سيزون الماضي.

مسلسل صوت وصورة شارك في بطولته نجلاء بدر، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامي الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامي، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، آيات مجدى، سالي حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعي، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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