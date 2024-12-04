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5 أفلام تنافس على شباك تذاكر موسم رأس السنة - أخبار كلمتك

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5 أفلام تنافس على شباك تذاكر موسم رأس السنة - أخبار كلمتك

5 أفلام تنافس على شباك تذاكر موسم رأس السنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - تستقبل دور العرض السينمائى المصري سلسلة من الأفلام المقرر أن تنافس بشباك التذاكر فى موسم رأس السنة خلال شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025.

ونستعرض القائمة الكاملة لتلك الأفلام حسب  مواعيد عرضها بالسينمات المصرية:

1- فيلم " الحريفة 2 " بطولة نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة وعبدالرحمن محمد.. ويعرض بدايةً من اليوم الأربعاء 4 ديسمبر

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2- " الهنا اللي انا فيه " بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، وسيعرض يوم 19 ديسمبر

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3- " بضع ساعات في يوم ما " بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومي عمر وأحمد السعدني، وسوف يتم عرضه يوم 26 ديسمبر

 

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4 - " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو " بطولة عصام عمر وركين سعد 
 وسيعرض يوم 1 يناير 2025

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5 - واخيرا فيلم " الدشاش " بطولة محمد سعد ونسرين أمين وزينة وباسم سمرة وأحمد الرافعي.
ويُعرض قريبًا فى شهر يناير 2025 كموعد مبدئى له.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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