ART تشارك في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بفيلمين ومسلسل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - تقدم شبكة قنوات راديو وتليفزيون العرب ART جائزتين قيمة كل منهما ٥٠ ألف دولار لمشروعات الأفلام -تحت التطوير أو الانتاج- بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي تنطلق فعاليات دورته الرابعة بداية غدا وحتى ١٤ ديسمبر الجاري بمدينة جدة بالسعودية.

قنوات ART تشارك في الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

وتمنح الجائزة الأولى لمشروع فيلم سعودي، فيما توجه الجائزة الأخرى لفيلم عربي من المشاريع المشاركة بالمهرجان.

كما تشارك قنوات ART في المهرجان هذا العام بفيلمين من إنتاجها المشترك، من خلال الفيلم التونسي "الذراري الحمر" إخراج لطفي عاشور، بالإضافة الفيلم التونسي "عايشة" للمخرج مهدي البرصاوي.

من ناحية أخرى تشارك القناة ضمن فئة "مسلسلات البحر الأحمر" بالمهرجان بمسلسل وثائقي من إنتاجها بعنوان "توليف وحكايات على ضفاف البسفور" وهو عمل وثائقي يرصد قصص نجاح الدراما التركية في آخر 10 سنوات، من كتابة بيسان طي وإخراج زينة صفير، وسوف تعرض الأعمال المشاركة في المهرجان بحضور صناعها.



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