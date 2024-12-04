مشاهير العرب - استعدادًا لعرضه بدور السينما.. «السبكي» يطرح البوسترات الرسمية لفيلم «بضع ساعات في يوم ما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - «بضع ساعات في يوم ما».. طرح المنتج أحمد السبكي البوسترات المنفردة، لفيلم «بضع ساعات في يوم ما»، وذلك استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي، في الأيام القادمة.

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وشوق المنتج أحمد السبكي الجمهور عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لفيلم «بضع ساعات في يوم ما»، معلقا: «أخيرًا بعد طول انتظار فيلم بضع ساعات في يوم ما 26 ديسمبر بجميع سينمات مصر عن رواية محمد صادق إنتاج أحمد السبكي إخراج عثمان أبو لبن».

موعد طرح فيلم بضع ساعات في يوم ما

ومن المقرر أن يطرح فيلم بضع ساعات في يوم ما، في مختلف دور عرض الموزعة في محافظات مصر، بداية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري.

فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

تدور قصة فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص المرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

أبطال فيلم «بضع ساعات في يوم ما»

يشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» كل من هشام ماجد، ومي عمر، وهنا الزاهد، وأحمد السعدني وناهد السباعي، وأسماء جلال، ومحمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ومحمد سلام، ومايان السيد، وخالد أنور، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.