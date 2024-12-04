مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق فيلم «الحريفة 2 لـ نور النبوي بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - تستقبل دور العرض السينمائية، اليوم الأربعاء فيلم «الحريفة 2 بطولة النجم نور النبوي، والذي يحمل اسم «الريمونتادا».

العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 الذي أقيم أمس الثلاثاء بإحدى السينمات بمدينة أكتوبر، وهم النجوم خالد النبوي، وآسر ياسين - الذي يشارك كضيف شرف-، وأمير المصري، وإيمان العاصي، والدكتور سامر يوسف، وزوجته مهندسة الديكور رباب عبد العاطي، والكابتن فاروق جعفر.

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم «الحريفة 2 - الريمونتادا»، في بطولته عددا من النجوم الشباب، أبرزهم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

فيلم الحريفة 2

ويحمل الجزء الثاني من فيلم «الحريفة» اسم «الريمونتادا»، وتدور أحداثه حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.