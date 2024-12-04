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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. صدقي صخر ينضم لفريق عمل «مذكرات نشال» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. صدقي صخر ينضم لفريق عمل «مذكرات نشال» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. صدقي صخر ينضم لفريق عمل «مذكرات نشال» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - انضم الفنان صدقي صخر، لفريق عمل مسلسل «مذكرات نشال» بطولة النجم أحمد أمين، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ويقدم صدقي صخر، دورا جديدا فى أحداث العمل التي تدور في إطار تشويقي كوميدي، ويعد ثاني المتعاقدين على المشاركة في بطولة المسلسل بعد الفنانة ركين سعد.

صدقي صخر

مسلسل مذكرات نشال

ويعود النجم أحمد أمين بـ مسلسل مذكرات نشال، خلال الموسم الرمضاني 2025، الذى يقدم خلال أحداثه الكوميديا المعتمدة على الفانتازيا، وهى النوعية التي تميز بها خلال الفترة الماضية.

العمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، ومن بطولة أحمد أمين، ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

آخر أعمال صدقي صخر

جدير بالذكر أن آخر أعمال صدقي صخر، هو مسلسل «رقم سري» بطولة النجمة ياسمين رئيس والذي يتم عرضه حاليا عبر شاشة التلفاز.

المسلسل تدور أحدثه حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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