مشاهير العرب - صدقة جارية.. الفنانة نورهان توصي بالتبرع ببعض أجزاء جسدها بعد الوفاة (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:18 صباحاً - كشفت الفنانة نورهان أنها قررت بالتبرع ببعض أجزاء جسدها بعد الوفاة، وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية لم تعلن عن تفاصليها.

وصية الفنانة نورهان

وتحدثت الفنانة نورهان، عن أزمتها الصحية التي عانت منها أثناء استضافتها في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، قائلة: «عانيت من أزمة صحية خطيرة تتطلب إجراء عملية دقيقة، وخلال تلك الفترة كتبت وصيتي وكنت أدعو الله بالشفاء. استشرت عالماً مصرياً نصحني بإجراء العملية لتجنب المضاعفات، لكن خوفي على ابني معاذ ورغبتي في أن أظل بجانبه جعلاني أرفض العملية، بالرغم من المخاطر».

وأضافت: «قررت أن أتبرع ببعض أعضاء جسمي كصدقة جارية في حال وفاتي، وسجلت ذلك في وصيتي وسلمتها لمحاميتي. شعرت أن هذه الخطوة تعبر عن إيماني بضرورة تقديم الخير حتى بعد رحيلي».

كما تطرقت نورهان إلى دور الأمومة في حياتها، قائلة: «كنت أتمنى أن يكون لدي ابنة بجانب ابني معاذ، تعلقت بمعاذ كثيراً، خاصة أنني عشت حياتي وحيدة وهو كذلك درست أساليب التربية وكنت مدرسة في المدرسة التي يرتادها معاذ، وهذا جعل علاقتنا أقرب وأعمق».

وردت نورهان على فكرة الزواج مرة أخرى، قائلة: «في هذه المرحلة الزواج ليس من أولوياتي، حياتي مليئة بابني ومعاذ هو كل تركيزي، وإذا قرر دخول مجال التمثيل، لن أمانع وسأدعمه».

ولفتت نورهان إلى أصدقائها المقربين في الوسط الفني، هم حنان مطاوع، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، ونشوى مصطفى، معقبة: «كانوا الأقرب إلى قلبي عندما ابتعدت عن الفن. للأسف، الوسط الفني لا يعتمد دائماً على الكفاءة بل على عوامل أخرى، وهذا ينطبق أيضاً على الإعلام».