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حسين الجسمي يطلق أغنية جديدة في الذكرى الـ53 لليوم الوطني للإمارات (فيديو) - أخبار كلمتك

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حسين الجسمي يطلق أغنية جديدة في الذكرى الـ53 لليوم الوطني للإمارات (فيديو) - أخبار كلمتك

حسين الجسمي يطلق أغنية جديدة في الذكرى الـ53 لليوم الوطني للإمارات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - أنشد الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حملت عنوان “عيد الاتحاد”، من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

أغنية حسين الجسمي للإمارات

وبحسب بيان نشره حسين الجسمي أن الأغنية استذكرت في أبياتها أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، بداية من جهود المؤسسين وصولًا إلى الحاضر الزاهر، حيث قال في أبياتها:

“كلّ يوم يمر يقوى الاتحاد... لي بنوهْ أهل العزوم الغانمين ورايةُ الأمجاد مرفوعَهُ بحياد...  في السما يحمي حماها المخلصينَ  ابتدَتُ في كفْ زايدْ باعتمادْ وإنتهَتُ في كفْ وضاحُ الجبينْ نعمْ بوخالدْ لها في الرفعْ زادْ.. لينْ صارتْ في حما أقوى يمينْ دولتي بالعدل مشهورَهْ وكادْ...  شعبها أسعَدْ شعوبْ العالمينْ  دينها الإسلامُ في طيبْ إعتقادْ منْ بداياتْ الرسالهُ مسلمينْ ونهجها واضِحْ ماتهوى الإنفرادْ دومْ تهوىَ وحدَةُ الصَّفْ الرّصينْ العمَلْ فيها مقدَّسْ وبرشادْ قادها محمدْ إلى الرَّكنْ الرَّكينْ نحنْ ناس مايحبونْ الرقادُ...  دومْ نتحرَّكْ ونسعىَ جاهدين  لأجل هذا دولتي ماهي جماد دولتي حيّهْ حياةْ الخالدينْ عيدها عيدٍ مميَّزْ في العَيادْ... عيدْ أمَّهْ كاملِهْ دنيا ودينْ  به أهنيكمْ بأبياتٍ جدادْ وأسألْ اللّهْ أنْ يوفقنا ويعينْ”.

وقد قام بتلحين أغنية "عيد الاتحاد" الملحن ماجد عبد الله، فيما تولى زيد عادل عملية التوزيع الموسيقي.

الأغنية عُرضت من خلال فيديو كليب تضمن مشاهد أرشيفية عبر قناة الفنان حسين الجسمي على موقع اليوتيوب، إضافة إلى بثها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية المتخصصة. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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