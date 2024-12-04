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افتتاح معرض "صراع فوق المربعات" للفنان حسن داوود بجاليري ضي الزمالك.. الأحد - أخبار كلمتك

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افتتاح معرض "صراع فوق المربعات" للفنان حسن داوود بجاليري ضي الزمالك.. الأحد - أخبار كلمتك

افتتاح معرض "صراع فوق المربعات" للفنان حسن داوود بجاليري ضي الزمالك.. الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون، بجاليري ضي الزمالك، مساء الأحد 8 ديسمبر الجاري، معرضًا تشكيليًّا جديدًا للفنان حسن داوود يحمل عنوان "صراع فوق المربعات".

معرض "صراع فوق المربعات"

عن تجربة الفنان حسن داوود كتب الناقد والفنان الراحل عز الدين نجيب: "الفنان المصور حسن داوود فنان متعدد المواهب متنوع الفكر، بجانب كونه مصورًا فوتوغرافيًّا نابغًا وصاحب مدرسة تجريبة، فهو فوتوغرافية مستقلة، ويتمتع أيضًا ببصمة مختلفة وفكر ناضج في أعماله التشكيلية، وهو صاحب مشروع كبير ومتمكن من أسلوبه الفني، ومعارضه متفردة يغرد فيها بقوة في سماء الفن".

مضيفًا: “استعان داوود بعناصر الشطرنج التي تحمل أبعادا تعبر عن العداء البشري الحضارة الإنسانية على مر العصور، ولكونه معماريًّا أجد في لوحاته تكوينات بنائية متراصة باتزان سواء بالمتماثل المتضاد أو بتوازن الكتلة من عناصر اللعبة والشخوص”.

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شارك الفنان حسن داوود شارك في عدد من المعارض بأتيليه القاهرة سنة ١٩٩٥
والمركز الثقافي الروسي سنة ١٩٩٧
ومعرض جماعي بمركز المرسم بالرياض ١٩٩٩
ومعرض بيت الفن والثقافة أبو ظبي الإمارات العربية ٢٠٠٣
ومعرض فردي بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية الإمارات العربية ٢٠٠٣
معرض فردي أتيليه القاهرة ٢٠٠٥
معرض فردي بمركز البساتين بجدة المملكة العربية السعودية ٢٠٠٨

كما اشترك بالمعرض العام بالقاهرة ٢٠٠٧
ومعرض جماعي في العيد السنوي لإمارة أبو ظبي ٢٠٠٧
ومعرض جماعي بالمؤتمر العالمي للفنون التشكيلية ببراغ ٢٠٠٨، ومعرض جماعي بقاعة فاين آرت للفنون الجميلة ببغداد ٢٠٠٩، ومعرض فردي بأتيليه القاهرة ٢٠٠٩
ومعرض جماعي في متحف الفن التطبيقي في كولن المانيا ٢٠١٠
كذلك شارك فى معرض فردى بقاعة برو آرت جاليري دبي الإمارات العربية ٢٠١١، وجائزة صالون التصوير بمدينة دلهي بالهند ٢٠١٣، ومعرض فردي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ٢٠١٦، ونال جائزة أولى بمسابقة التصوير المفاهيمي بمتحف وارسو الوطني بولندا ٢٠١٥، واشترك بمعرض جماعي للتصوير الضوئي في مدينة كولن بألمانيا ٢٠١٧
وفي المعرض العام ٢٠١٨ و٢٠١٩
هو عضو لجنة التحكيم بالمعرض العام بالقاهرة ٢٠٢١
معارض جماعية في عدة قاعات مختلفة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٤.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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