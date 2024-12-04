مشاهير العرب - الريمونتادا.. أبطال «الحريفة» يحتفلون بالعرض الخاص لثاني أجزاء الفيلم |صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:36 صباحاً - احتفل صناع و أبطال الفيلم السينمائي الجديد «الحريفة 2 الريمونتادا، بالعرض الخاص بالعمل مساء أمس الثلاثاء، داخل أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على حضور العرض الخاص، نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، والمؤلف إياد صالح، والمخرج كريم سعد، وطارق الجنايني، وحرص النجم خالد النبوي على الحضور لدعم ومساندة نجله.

وحضر أيضا، كل من آسر ياسين وزوجته وأولاده، وأمير المصري، وإيمان العاصي وابنتها ريتاج وشقيقها، ومحمد ثروت وابنه، ونور إيهاب، وإنجي الانجباوي، ونورين أبو سعدة، ومها الصغير وابنتها، المؤلف هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود، سمية الألفي، فادي السيد، المخرج حسام الحسيني وأولاده.

فيلم "الحريفة 2" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما في داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" الجزء الأول حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.