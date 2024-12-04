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مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة dmc - أخبار كلمتك

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مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة dmc - أخبار كلمتك

مواعيد عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة dmc - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:19 صباحاً - مسلسل ساعته وتاريخه، ينتظر عشاق الدراما بدء عرض مسلسل ساعته وتاريخه الذي تصدر التريند قبل انطلاقه بأيام طويلة.

مواعيد عرض ساعته وتاريخه على dmc  

وسيتم عرض مسلسل ساعته وتاريخه بداية من الخميس المقبل ٥ ديسمبر، وسيتم عرضه كل خميس وجمعة في تمام الساعة ١٠ مساء على قناة dmc، 

وسيعرض المسلسل أيضا على تليفزيون دبي ومنصة watchit.

برومو مسلسل ساعته وتاريخه

وطرحت قناة DMC البرومو الرسمي لمسلسل ساعته وتاريخه وذلك تمهيدا لعرضه قريبا.

ومن المقرر عرض مسلسل ساعته وتاريخه على قناة DMC وقناة دبي بالإضافة إلى منصة واتش ات.

ونشر المخرج عمرو سلامة البرومو عبر حسابه على فيس بوك وقال "أقدم لكم بكل فخر وحماس إعلان مسلسل (ساعته وتاريخه).. سيعرض أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة
‏ DMC وعلى منصة‏ Watch IT من أبطال تجربة (كاستينج)".

وتابع “بشكر الشركة المتحدة وأستاذ أحمد فايق على المبادرة والفكرة ودعمهم للمشروع.. بشكر كل الزملاء المخرجين المحترفين المحترمين اللي أخرجوا حلقات في المسلسل.. بشكر كل النجوم ضيوف الشرف لدعمهم للمواهب الجديدة”.

وأضاف “بشكر المستشار بهاء المري، والكاتب الصديق محمود عزت لتأليفه وكل ورشة الكتابة المحترفين فيهم والكتاب الشباب.. بشكر كل طاقم العمل من الانتاج والفنانين والفنيين والممثلين اللي اجتهدوا واخلصوا لأبعد مدى”.

وأنهى حديثه قائلا “منتظر بكل ترقب ردود أفعالكم ودعمكم للمواهب الجديدة اللي هيكونوا كما أتوقع نجوم المستقبل”.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل  من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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