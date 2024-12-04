دفعت ثمن تهورها، تفاصيل حبس الفنانة المغربية كريمة غيث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:09 صباحاً - عاقبت محكمة مغربية، الفنانة كريمة غيث بالسجن النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك بعد إدانتها بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه.

كما ألزمت المحكمة الفنانة بدفع تعويض مالي قدره 5000 درهم مغربي للطرف المدني، مع رفض باقي الطلبات المقدمة.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، بدأت القضية عندما وجهت النيابة العامة في المغرب تهمًا للفنانة كريمة غيث تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة عمله، حيث اتهمت بالإساءة إلى شرطي في مطار "المنارة" الدولي بمدينة مراكش.

وقد تم توقيف الفنانة من قبل شرطة المطار، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، لتتم إحالتها بعد ذلك إلى النيابة العامة التي قررت متابعة القضية.

وانطلقت الجلسات القضائية المتعلقة بهذه الواقعة، في شهر مايو الماضي، لكنها شهدت عدة تأجيلات نتيجة استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم في المحضر وكذلك المدعى بالحق المدني. وفي جلسة عُقدت، بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، جرت مناقشة الملف بشكل موسع، قبل أن يتم حجز القضية للنطق بالحكم.

وصدر الحكم قبل يوم واحد من افتتاح المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات السينمائية بالمغرب. ورغم الأجواء المحيطة بالقضية، ظهرت كريمة غيث بإطلالة جريئة ولافتة على السجادة الحمراء خلال المهرجان، ما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية.

وتشهد الدورة الحالية من المهرجان، المقامة في مدينة مراكش، حضورًا لافتًا للنجوم، من بينهم النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي التي شاركت في افتتاح الدورة الجديدة من المهرجان السينمائي المغربي.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان السبت المقبل، في حفل ختامي يُسدل الستارة على هذا الحدث الثقافي البارز.

مسلسل الفنانة كريمة غيث "أنا حرة"

يأتي هذا الحكم في وقت كانت الفنانة كريمة غيث تستعد لعرض مسلسلها الجديد "أنا حرة" على قناة "إم بي سي 5"، وتجسد كريمة في هذا العمل دور خادمة تتعرض للعنف، وهو دور يهدف إلى تسليط الضوء على قضية العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي.

وأثار حكم المحكمة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من النشطاء عن تضامنهم مع الفنانة، فيما اعتبر آخرون أن الحكم عادل ويجب أن يكون رادعًا لكل من يتعدى على رجال الأمن.

من هي كريمة غيث؟

يذكر أيضًا أن كريمة غيث هي مغنية وعارضة أزياء وممثلة مغربية، اشتهرت بعد مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي، تتمتع بشعبية كبيرة في المغرب، وقد قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وهي اسم لامع في سماء الفن العربي، استطاعت أن تخطف الأنظار منذ ظهورها الأول، وتتميز كريمة بصوتها القوي وشخصيتها الجذابة، مما جعلها محط اهتمام الجمهور العربي.

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