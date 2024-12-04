عدوية شعبان عبد الرحيم لـ كلمتك: وقفت مع رضا البحراوي وباعني ومش هسكت على حقي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:32 صباحاً - كشف المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم، حقيقة تصالحه مع رضا البحراوي، بعد الأزمة التي أثيرت بينهما خلال الفترة الماضية بعد استغلال الأخير لأغنيته “صغير أنا أيوة صغير” دون الرجوع إليه.

أزمة رضا البحراوي وعدوية شعبان عبد الرحيم

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم في تصريح خاص لكلمتك، إنه لم يتصالح مع رضا البحراوي مطلقًا بشأن أزمة أغنية صغير أنا، مشيرًا إلى أنه كان واقفًا بجانبه في أزمته مع حسن شاكوش وبرغم ذلك لم يرد له الجميل.

وتابع: "أول واحد باعني" وبقول لحسن شاكوش ما تزعلش مني إني في يوم من الأيام زعلتك علشان واحد مش بيحب الخير لحد".

وأضاف أنه لم يترك حقه من رضا البحراوي بعد اعتدائه على حقوق أغنيته، مشيرًا إلى أن الأخير عرض عليه مقابل مادي لكنه رفض أن يتنازل عن حقه.

وتابع: "أنا ابن أشهر مطرب شعبي في الوطن العربي ومش هسكت ولا محتاج فلوس هو لو عايز فلوس أدفع له لكن هو ما يعرضش عليه فلوس علشان أتنازل عن حقي".

وكان قد تحدث الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم، نجل الراحل شعبان عبد الرحيم في وقت سابق عن أزمته مع رضا البحراوي وذلك، بعد تحذيره لـ “البحراوي” في مقطع فيديو بسبب استغلاله لـ أغنية "صغير أنا".

وقال عدوية شعبان عبد الرحيم في تصريح سابق لـ"كلمتك": "رضا البحراوي ميقدرش يسجل الأغنية ولا ينزلها على “يوتيوب” لأنها موجودة بصوتي، ومتسجلة في جمعية المؤلفين والملحنين، ولا رضا ولا عشرة زيه يقدروا يقربوا من الأغنية طول ما أنا عايش.

وأضاف عدوية: "أنا مش عايزه يكلمني، وعامل له بلوك من التليفون عندي، وهو عرض عليا أنه يعمل معايا أغنية غير اللي الخلاف عليها وأنا رفضت، وصممت أنه يغني أغنية صغير أنا في الاستديو طالما هي شغالة في الأفراح وناجحة يابقي ليه نعمل واحدة غيرها.

وتابع عدوية: “أنا لما كنت بقوله نغني أغنية صغير أنا مش علشان هو رضا البحراوي لأني بردو أنا شعبان عبد الرحيم بس أحنا صحاب وهو أخويا، بس طالما أنت هتغني أغنيتي يبقى تعالي غنيها معايا في الاستوديو”.

تصاعد الأزمة بين رضا البحراوي وعدوية شعبان عبد الرحيم

وتصدر المطرب رضا البحراوي، مؤشر بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وقتها وذلك على خلفية أزمته مع عدوية شعبان عبد الرحيم نجل الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك بعدما حذر “البحراوي” في مقطع فيديو بسبب استغلاله لـ أغنية "صغير أنا".

وقال عدوية:" “يا رضا أنا قلت لك بلاش أنا، وما تغنيش الأغنية علشان أنت كده بتخسرني وأنا مش عايز أغلط لحد دلوقتِ”.

وتابع عدوية: “فهمتك هتغني الأغنية دي في الشغل يبقي تيجي تغنيها معايا في الأستوديو، مرضيتش تغنيها في الأستوديو يبقى تبعد عني علشان أنا وحش”.

وأكد عدوية أن أغنية “صغير أنا” من ألحانه وكلمات إسلام خليل وتوزيع أشرف البرنس.

وأنهى نجل المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم الفيديو بتوجيه رسالة لرضا البحراوي، حيث قال: “قسمًا بالله هتزعل مني”.

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