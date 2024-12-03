مسلسل وتر حساس الحلقة 28، القبض على وليد وسلمى تخسر حضانة ابنتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:57 مساءً - مسلسل وتر حساس ، دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 28 حول خسارة سلمى لحضانة ابنتها وكذلك الوصاية على أملاكها، حيث نجحت كاميليا بسهولة في كسب القضيتين لصالح علي الذي اعترف لكاميليا أن الحضانة والوصاية لم يكونا هما المكسب الحقيقي، فالمسعى الحقيقي كان أن يبتعد سلمى عن رشيد وهو ما لم يحدث.

وتذهب غالية إلى منزل علي في ظل حزن سلمى الشديد، ولأن علي لا يعلم شيئًا عن حياة غالية فإنه يفوت أول يوم مدرسة لها وتأتي سلمى لإنقاذ الموقف.

وخلال الحلقة تذهب ليلى إلى عبد الرحمن الذي يمكث في منزلها هي ومازن دون علم الأخير فتقوم طليقته بإبلاغ مازن أن زوجته تتواجد مع طليقها في منزل واحد فيأتي مازن ويضرب عبد الرحمن ويذهب بليلى إلى المنزل ثم يطردها.

ويذهب مازن وكاميليا إلى منزل ليلى لإخبار والدتها وتستنجد ليلى بسلمى التي تأتي وتخبر مازن أنه إن كان يشك في ليلى فليرحل ويتركها وهو ما فعله مازن بالفعل، وبعد عودة كاميليا إلى منزلها يخبرها والدها أنه تم القبض على ولي دار وأنه سيذهب معها لمقابلته.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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