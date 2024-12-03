رانيا يوسف تشارك عصام عمر بطولة مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - تعاقدت الفنانة رانيا يوسف على بطولة مسلسل يحمل اسم “نص الشعب اسمه محمد”، والذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر، حيث يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل، عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات الشهيرة.

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومسلسل نص الشعب اسمه محمد يكتبه السيناريست محمد رجاء ويخرجه عبد العزيز النجار ومن المنتظر البدء في تصويره خلال أيام بعد استكمال باقي أبطال العمل تمهيدًا لعرضه في الموسم الرمضاني الجاري.

أعمال رانيا يوسف الفنية

وكانت قد شوقت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها لأعمالها الفنية الجديدة، التي تحمل نوعًا من الإثارة، قائلة: "أصور مسلسلي روج أسود ومملكة النحل، وبهما عُقد فنية كلها حريمي ستجذب الجمهور".



فيلم حمام العريس لرانيا يوسف

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية: "السينما حلوة وأحضر لفيلم حمام العريس وفيلم آخر سأعلن عنه قريبا".



ترميم فيلم حسن ونعيمة

ولفتت رانيا يوسف إلى أنها تتمنى ترميم فيلم حسن ونعيمة، وكل الأفلام القديمة التي تحمل قيمة فنية وتذكرنا بالسينما المصرية العظيمة.

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