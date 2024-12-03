كارمن سليمان تعلن حملها بجلسة تصوير مع زوجها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:24 مساءً - أعلنت المطربة كارمن سليمان خبرًا سارًّا، حيث نشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تجمعها بزوجها الموزع الموسيقي مصطفى جاد، وأكدت أنها حافل في طفلها الثاني.

حمل كارمن سليمان

وتلقت كارمن العديد من التهاني من خلال خاصية التعليقات، حيث حرص متابعوها وجمهورها على تهنئتها، هذا بجانب عدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني.

من جانب آخر احتفت المطربة كارمن سليمان بردود الأفعال على أغنيتها الجديدة “هنا هنا” ونسب المشاهدة التي حققتها الأغنية بعد مرور يومين فقط على طرحها.

وكتبت كارمن سليمان في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: في أقل من ٤٨ ساعة #هنا_هنا أكتر من ٢ مليون مشاهدة على تيك توك.

وطرحت كارمن سليمان أحدث أغنياتها بعنوان “هنا هنا” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

وفي وقت سابق، طرحت كارمن سليمان كليب "كنا في مكان" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع.

كليب كنا في مكان

واستخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وأغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.

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