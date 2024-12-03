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التنمية الثقافية تُعلن القائمة القصيرة للفنانين المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان - أخبار كلمتك

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التنمية الثقافية تُعلن القائمة القصيرة للفنانين المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان - أخبار كلمتك

التنمية الثقافية تُعلن القائمة القصيرة للفنانين المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - أعلن صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، القائمة القصيرة للفنانين العرب والأجانب المرشحين للمشاركة في الورشة الرئيسية للسيمبوزيوم، حيث تقدم عدد 94 فنان من 52 دولة، وتم اختيار عدد 20 فنان للقائمة القصيرة، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت لاختيار الفنانين المشاركين.

وصرح المعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، أن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على المشاركة هذا العام، ولكن الملاحظة الأهم هي تعدد الدول وتنوع الاتجاهات الفنية للفنانين.

وقال إنه في خلال أيام سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للفنانين المصريين المشاركين، بجانب العرب والأجانب وذلك للورشة الرئيسية.

وأوضح السطوحي، أن الدورة الحالية ستتضمن العديد من الأنشطة الموازية للسيمبوزيوم، بهدف تعزيز التنمية الثقافية، بشكل تكاملي مع المؤسسات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية تحمل رقم (29)، وستبدأ يوم 15 يناير والختام سيكون يوم 22 فبراير من العام المقبل.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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