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تامر أمين لـ «الموسيقيين»: شيرين محتاجة نطبطب عليها مش نسن لها السكاكين (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:55 مساءً - علق الإعلامي تامر أمين، على بيان نقابة المهن الموسيقية، بتحويل المطربة شيرين عبد الوهاب للتحقيق، بعد حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم.

بيان نقابة الموسيقيين بشأن شيرين

وقال تامر أمين خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "شيرين عبد الوهاب عملت قبل كده أفعال كانت تستدعي بيانا قويا من نقابة الموسيقيين زي اللي طلع بشأن واقعة محمد رحيم ويمكن وأشد منه 50 مرة، ومكنش فيه أي إجراء".

نية شيرين عبد الوهاب

وتابع: "أنتم جيتم في المرة الوحيدة اللي شيرين عبد الوهاب نيتها خير تماما بعد زلة لسان طبيعية كلنا معرضين ليها بشكل عادي، وإن شيرين راجعة من أزمة نفسية شديدة تستحق إن كلنا نطبطب عليها ونقف جنبها وندعمها علشان منخلصش عليها جايين في الظرف الإنساني النفسي ده وتعملوا هذا البيان وتحولوها للتحقيق وتسنوا السكاكين".

 

رسالة تامر أمين لنقابة الموسيقيين بشأن شيرين عبد الوهاب

واختتم: "الحسم والحزم في مكانهما عدل أما في غير مكانهما قسوة، شيرين غلطت ولكن مش ده الغلط المقصود منه الاستهانة بالموت أو الفن أو المسرح أو بمحمد رحيم، قبل كده كان فيه لكن دلوقتي بل بالعكس بتعمل لفتة لطيفة وبتترحم على فنان محترم شاركها أغاني كتير".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانا صحفيا بعد أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة وإثارتها جدلا واسعا، خلال حفلها في الكويت بعد حديثها عن الملحن الراحل محمد رحيم وقولها للجمهور: “محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبري قليل والوتر الحساس، ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا عشان تبقى سيئة جارية”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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