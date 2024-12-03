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لقطات رومانسية لـ آسر ياسين وزوجته في العرض الخاص لـ الحريفة 2  (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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لقطات رومانسية لـ آسر ياسين وزوجته في العرض الخاص لـ الحريفة 2  (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

لقطات رومانسية لـ آسر ياسين وزوجته في العرض الخاص لـ الحريفة 2  (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:48 مساءً - حرص الفنان آسر ياسين وزوجته ونجليه على حضور العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 الذي يقام حاليا داخل أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر.

وظهر آسر ياسين في لقطات رومانسية رفقة زوجته على الريد كاربت، ويشارك آسر فى الحريفة 2 كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

الفيلم من إخراج كريم سعد ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرضه في دور السينما بدءًا من 4 ديسمبر بمصر و5 ديسمبر بسينمات الخليج.

وكانت قد  طرحت الشركة المنتجة لـ "الحريفة 2" الريمونتادا، البوسترات الرسمية والفردية  للفيلم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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فيلم الحريفة 2

فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم معًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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