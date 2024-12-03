مشاهير العرب - وفاة ابن عم الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:37 مساءً - فجع الموت الفنان محمد فؤاد، في ابن عمه محمد طه، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء في دولة الكويت دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وكان ابن عم محمد فؤاد طاهر محمد، أعلن عن وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخي الكبير محمد طه في دولة الكويت، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، اللهم آمين».

تفاصيل أزمة شقيق محمد فؤاد في مستشفى عين شمس التخصصي

وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشاجرة بين الفنان محمد فؤاد وأحد الأطباء بمستشفى عين شمس التخصصي.

مشاجرة محمد فؤاد

وبدأت الواقعة عند ذهاب الفنان محمد فؤاد وشقيقه لتلقي العلاج في مستشفى عين شمس التخصصي، وبسبب تأخر دخول شقيق الفنان محمد فؤاد إلى العيادة، نشبت مشاجرة بين «فؤاد» والطبيب المعالج قائلًا له: «إنت مش عارف أنا مين؟.

واستمرت المشاجرة بين محمد فؤاد والطبيب المعالج داخل مستشفى عين شمس التخصصي، التي انتهت بتحرير محضر ضد الأول في قسم الشرطة التابع له المستشفى، يتهم فيه محمد فؤاد بالتعدي عليه بالسب والقذف.