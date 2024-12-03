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مشاهير العرب - وفاة ابن عم الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة ابن عم الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة ابن عم الفنان محمد فؤاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:37 مساءً - فجع الموت الفنان محمد فؤاد، في ابن عمه محمد طه، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء في دولة الكويت دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وكان ابن عم محمد فؤاد طاهر محمد، أعلن عن وفاة شقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله أخي الكبير محمد طه في دولة الكويت، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، اللهم آمين».

الفنان محمد فؤاد

تفاصيل أزمة شقيق محمد فؤاد في مستشفى عين شمس التخصصي

وفي وقت سابق، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشاجرة بين الفنان محمد فؤاد وأحد الأطباء بمستشفى عين شمس التخصصي.

الفنان محمد فؤاد

مشاجرة محمد فؤاد

وبدأت الواقعة عند ذهاب الفنان محمد فؤاد وشقيقه لتلقي العلاج في مستشفى عين شمس التخصصي، وبسبب تأخر دخول شقيق الفنان محمد فؤاد إلى العيادة، نشبت مشاجرة بين «فؤاد» والطبيب المعالج قائلًا له: «إنت مش عارف أنا مين؟.

محمد فؤاد

واستمرت المشاجرة بين محمد فؤاد والطبيب المعالج داخل مستشفى عين شمس التخصصي، التي انتهت بتحرير محضر ضد الأول في قسم الشرطة التابع له المستشفى، يتهم فيه محمد فؤاد بالتعدي عليه بالسب والقذف.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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