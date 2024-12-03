نور النبوي وكزبرة يخطفان الأنظار في العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:31 مساءً - خطف الفنان الشاب نور النبوي، ومطرب المهرجانات كزبرة، الأنظار بمجرد ظهورهما على ريد كاربت العرض الخاص للجزء الثاني من الفيلم الشبابي «الحريفة 2.

العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

ويقام حاليا العرض الخاص للفيلم داخل أحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على الحضور كل من الإعلامي سيف زاهر، والفنان محمد ثروت، والفنانة نور إيهاب ولاعب كرة القدم السابق عبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق، والإعلامية مها الصغير.

والفيلم الذي يُعدُّ جزءًا ثانيًا من سلسلة "الحريفة" التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، يتابع رحلة أبطال العمل بعد فوزهم بالبطولة وعودتهم إلى الجامعة مع انضمام أعضاء جدد للفريق، سواء من الرجال أو النساء.

الفيلم من إخراج كريم سعد ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرضه في دور السينما بدءًا من 4 ديسمبر بمصر و5 ديسمبر بسينمات الخليج.

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