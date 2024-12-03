مشاهير العرب - قبل انطلاقه.. مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» على dmc - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:43 مساءً - مسلسل ساعته وتاريخه.. بدأ العد التنازلي لعرض مسلسل «ساعته وتاريخه» من بطولة النجم أحمد أمين بالتعاون مع المخرج عمرو سلامة عبر شاشة DMC، والذي من المتوقع أن يشهد نجاحا كبيرا، نظرا لارتفاع مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي منذ طرح البرومو التشويقي للعمل الدرامي.

ومع ارتفاع مستويات البحث حول مسلسل ساعته وتاريخه، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي تفاصيل عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» لـ عمرو سلامة.

مواعيد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه»

ومن المفترض، أن يبدأ الجمهور في متابعة الحلقة الأولى لمسلسل «ساعته وتاريخه» الخميس المقبل الموافق لـ 5 ديسمبر عبر شاشة dmc، حيث من المقرر أن يعرض أسبوعيا الخميس والجمعة، في تمام الساعة الـ 10 مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة watch it الرقمية.

أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه»

ومن قلب ملفات المحاكم المصرية، تنطلق أحداث مسلسل «ساعته وتاريخه»، حيث تناول العديد من القضايا شهدتها المحاكم المصرية، لتسيطر أجواء الدرامية المشوقة على أحداث المسلسل.

ويعد مسلسل ساعته وتاريخه، من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار مهمة في مسلسل تلفزيوني جديد، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

وأظهر البرومو أبطال مسلسل ساعته وتاريخه، حيث ضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: أحمد أمين، مايان السيد، أروى جودة، محمد شاهين، حنان سليمان، أحمد صيام، خالد أنور، هبة مجدي، أحمد داش، ياسمينا العبد، وغيرهم بجانب أبطال برنامج كاستينج.