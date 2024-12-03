مشاهير العرب - «أنا وأنت».. موعد طرح الأغنية الرسمية لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - كشف الفنان نور النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم «الحريفة 2 والذي يقام العرض الخاص به اليوم بإحدى دور السينما في مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر، أن تنطلق الأغنية الدعائية لفيلم «الحريفة 2 التي تحمل اسم «أنا وأنت» في تمام الساعة الـ10 مساء، ويعرض الفيلم غدا بجميع دور العرض.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

تدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم «الريمونتادا»، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا، في بطولته عدد من النجوم الشباب، أبرزهم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

ومن المقرر أن ينطلق العرض الخاص، بحضور كل أبطال العمل كزبرة وأحمد غزى ونور النبوي ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد، وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى مؤلف العمل اياد صالح ومخرجه كريم سعد والمنتج طارق الجنايني، وأيضًا بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.