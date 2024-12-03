مشاهير العرب - «شمس وقمر».. كيف علقت منة شلبي على أول تجاربها المسرحية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:27 مساءً - أعربت الفنانة منة شلبي، عن سعادتها بأولى تجاربها المسرحية «شمس وقمر»، والتي انطلقت عروضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي هذا السياق، شاركت منة شلبي عدد من لقطات عروض مسرحية «شمس وقمر» عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «كانت تجربة رائعة وفريدة من نوعها مع أشخاص مميزين للغاية، "شمس وعمار"، لا أستطيع أن أكون أكثر امتنانًا للجمهور الرائع والدعم الكبير من معالي المستشار تركي آل الشيخ».

وضم العرض المسرحي شمس وقمر في بطولته بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، محمود الليثي، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، مصطفى البنا، وآخرين من النجوم، وهو من إنتاج حمادة إسماعيل، وتأليف محمد عز، وإخراج عمر المهندس.

ومن ناحية أخرى، حرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض المسرحي «شمس وقمر»، الذي أقيم على مسرح «بكر الشدي» ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك لدعم ومساندة صديقتهم الفنانة منة شلبي.

وكان من أبرز الحضور في العرض المسرحي «شمس وقمر» الذي جاء رافعا شعار كامل العدد: «الفنانة شيرين رضا، ودينا الشربيني، وبتول عرفة» وآخرين من النجوم.

آخر أعمال منة شلبي

وتعيش منة شلبي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يعرض لديها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم «الهوى سلطان».

وضم فيلم الهوى سلطان في بطولته، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.