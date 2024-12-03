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انطلاق العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 داخل جراچ مول بـ 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

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انطلاق العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 داخل جراچ مول بـ 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

انطلاق العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 داخل جراچ مول بـ 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:18 مساءً - انطلق، قبل قليل، العرض الخاص للجزء الثاني من الفيلم الشبابي «الحريفة 2 من داخل جراچ بإحدى مولات السادس من أكتوبر، في واقعة غريبة من نوعها مما تسبب في تكدس بالجانب الإعلامي وحدوث العديد من الخلافات بين الحضور.

ويقام العرض الخاص بحضور أبطاله نور النبوي، أحمد غزي، وكزبرة. 

الفيلم الذي يُعدُّ جزءًا ثانيًا من سلسلة "الحريفة" التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، يتابع رحلة أبطال العمل بعد فوزهم بالبطولة وعودتهم إلى الجامعة مع انضمام أعضاء جدد للفريق، سواء من الرجال أو النساء. 

الفيلم من إخراج كريم سعد ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرضه في دور السينما بدءًا من 4 ديسمبر بمصر و5 ديسمبر بسينمات الخليج.

وكانت قد  طرحت الشركة المنتجة لـ "الحريفة 2" الريمونتادا، البوسترات الرسمية والفردية  للفيلم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم الحريفة 2

فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

ويدور الفيلم حول الحريفة ودخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

"الحريفة" حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وحققت نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي، وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المفضلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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