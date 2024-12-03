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مشاهير العرب - رسالة خالد النبوي لنجله نور قبل العرض الخاص لـ«الحريفة 2 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - رسالة خالد النبوي لنجله نور قبل العرض الخاص لـ«الحريفة 2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة خالد النبوي لنجله نور قبل العرض الخاص لـ«الحريفة 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - حرص الفنان خالد النبوي، على دعم نجله الفنان نور النبوي مع بدء العد التنازلي للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2، والذي من المقرر انطلاقته اليوم الثلاثاء بإحدى دور العرض السينمائية.

وفي هذا السياق، شارك نور النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» تهنئة والده، التي حملت الأتي: «نور حبيبي، مبروك الحريفة 2 عقبال الفيلم الـ 100.

فيلم الحريفة 2

العرض الخاص لفيلم الحريفة 2

ومن المقرر أن ينطلق العرض الخاص، بحضور كل أبطال العمل كزبرة وأحمد غزى ونور النبوي ونور إيهاب وخالد الذهبي وعبد الرحمن محمد، وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى مؤلف العمل اياد صالح ومخرجه كريم سعد والمنتج طارق الجنايني، وأيضًا بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

أبطال فيلم الحريفة 2

ويضم فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا، في بطولته عدد من النجوم الشباب، أبرزهم: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

تفاصيل فيلم الحريفة 2

تدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم «الريمونتادا»، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

ومن المقرر أن يستضيف الفيلم عددًا من النجوم، من بينهم نجم الكرة العالمي مايكل أوين، والنجوم المصريين آسر ياسين وأحمد فهمي وأسماء جلال، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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