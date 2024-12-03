مشاهير العرب - والد نيرة أشرف: عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» يجدد الجراح والآلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - كشف أشرف غريب والد نيرة أشرف، تفاصيل عرض مسلسل «ساعته وتاريخه»، الذي يتناول حياة ابنته التي قتلها زميلها قبل نحو 3 سنين لرفضها الزواج منه.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن عرض المسلسل يجدد الجراح والآلام.

ولفت أشرف غريب والد نيرة أشرف، إلى أنه لم يتحدث أحد معهم عما يقدمه المسلسل، مشيرا إلى أن والدتها وشقيقاتها لا يزالون متأثرين بوفاة نيرة.

وأردف أشرف غريب والد نيرة أشرف، أنه لم يجلس معهم أحد ويعرف تفاصيل حياتها وقصتها وتعاملها مع أهلها وأسرتها، «لم نقوم بعمل محاضر أو نلجأ للمحاكم، ابنتي أتوفت من 3 سنين، خلاص ابعدوا عنها وخلوا الرأي العام يبعد عننا».