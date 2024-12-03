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مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. سوسن بدر تخوض الماراثون بمسلسلين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. سوسن بدر تخوض الماراثون بمسلسلين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دراما رمضان 2025.. سوسن بدر تخوض الماراثون بمسلسلين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:54 مساءً - تعيش الفنانة سوسن بدر، حالة من النشاط الفني، خلال الأيام الحالية وذلك بمشاركتها في عدد من الأعمال الفنية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وهي مسلسلي «الكابتن»، و«الباء تحتها نقطة».

مسلسل الكابتن

وتشارك الفنانة سوسن بدر، في مسلسل «الكابتن» بطولة النجم أكرم حسني، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، العمل ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، حيث يبلغ عدد حلقاته 15 حلقة، ومن المفترض أن يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان على عدد من القنوات الفضائية.

الفنانة سوسن بدر

ويشارك في بطولة مسلسل الكابتن، عدد من النجوم أبرزهم: أية سماحة، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل.

مسلسل الباء تحتها نقطة

وأعلنت الفنانةسوسن بدر، عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «الباء تحتها نقطة» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

حيث شاركت صورا تجمعها بفريق العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليها: «أول يوم تصوير مسلسل، الباء تحتها نقطة، سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الضخم للكاتبة الكبيرة منى الظاهري وإخراج المبدعة هبة الصياغ، ويضم نجوم من الإمارات والبحرين وسوريا والعراق والسودان».

فيلم الهوى سلطان

ويعرض حاليا لـ سوسن بدر، فيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، وأحمد داود، والذي يعرض حاليا ضمن بدور السينما، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتدور قصة فيلم الهوى سلطان، في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشابة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي، شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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