قناة ONTime Sports تقدم تغطية للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

قناة ONTime Sports تقدم تغطية للعرض الخاص لفيلم «الحريفة 2 - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة نادي أهلي صنعاء امام مضيفه ظفار العماني - أخبار كلمتك

تعرف على تشكيلة نادي أهلي صنعاء امام مضيفه ظفار العماني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد فهمي يكشف عن كواليس «تليجراف» - أخبار كلمتك

اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي - أخبار كلمتك

اتحاد التأمين: البيانات الضخمة في القطاع محرك رئيسي للنمو المستقبلي - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية - أخبار كلمتك

وزير الصحة: توجيهات عاجلة لتذليل العقبات لتنفيذ المدينة الطبية وفق معايير الجودة العالمية - أخبار كلمتك

إمام عاشور يتدرب منفردا خلال راحة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

إمام عاشور يتدرب منفردا خلال راحة الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

كرة اليد، منتخب السيدات يفوز على الرأس الأخضر في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كرة اليد، منتخب السيدات يفوز على الرأس الأخضر في البطولة الأفريقية - أخبار كلمتك

كولر يدرس إعادة نجم الأهلي للتشكيل الأساسي أمام أورلاندو - أخبار كلمتك

كولر يدرس إعادة نجم الأهلي للتشكيل الأساسي أمام أورلاندو - أخبار كلمتك

سلوت يفتح الباب أمام ضم صفقات جديدة لليفربول في يناير - أخبار كلمتك

سلوت يفتح الباب أمام ضم صفقات جديدة لليفربول في يناير - أخبار كلمتك

في ذكرى وفاته، رسالة مؤثرة للراحل شعبان عبد الرحيم من نجله عدوية - أخبار كلمتك

في ذكرى وفاته، رسالة مؤثرة للراحل شعبان عبد الرحيم من نجله عدوية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

183 متسابقا في الدورة التاسعة من مسابقة آدم حنين للنحت للشباب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
183 متسابقا في الدورة التاسعة من مسابقة آدم حنين للنحت للشباب - أخبار كلمتك

183 متسابقا في الدورة التاسعة من مسابقة آدم حنين للنحت للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي غلق باب التقدم في مسابقة النحت للشباب والتي تحمل اسم الفنان آدم حنين في دورتها التاسعة، وذلك بعد أن وصل عدد المشاركين إلى 183 متسابقا.

 

لجنة تحكيم مسابقة آدم حنين للنحت للشباب 

وتبدأ لجنة التحكيم حاليا في الفرز الالكتروني لصور الأعمال النحتية المقدمة من المتسابقين والتي من المفترض الإعلان عن نتيجتها كمرحلة أولى من التصفيات في الـ15 من ديسمبر الحالي. 

وبعد عملية الفرز الأولى تقدم الأعمال المقبولة في صيغتها الكاملة لمرحلة الفرز الثاني والعرض مباشرة على لجنة التحكيم.

 

جائزة مسابقة النحت 

تضم جائزة مسابقة النحت في هذه الدورة أعضاء لجنة التحكيم وهم: الفنان أكرم المجدوب قوميسير عام سيمبوزيوم اسوان الدولي للنحت، الفنان شريف عبد البديع، الدكتور محمد رضوان أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، الفنان ناجي فريد، الفنانة نازلي مدكور. 

 

وقد قررت المؤسسة بدءًا من هذه الدورة زيادة قيمة الجوائز التي تمنحها لتصل إلى:

الجائزة الأولى: خمسة وسبعون ألف جنيه.

الجائزة الثانية: خمسون ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: خمسة وعشرون ألف جنيه.

وتعرض الأعمال التي تخطت المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات في معرض يقام بمناسبة الإعلان عن الجوائز في ذكرى ميلاد مؤسس الجائزةالفنان آدم حنين والموافق 31 مارس كل عام بمركز الهناجر للفنون.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

أعمالها سيريالية وحشية، معلومات لا تعرفها عن شاليمار الشربتلي زوجة خالد يوسف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق