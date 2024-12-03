مشاهير العرب - تمهيدا لعرضه.. طرح برومو جديد لفيلم «الهنا اللي أنا فيه» لـ كريم محمود عبد العزيز (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:47 مساءً - طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم «الهنا اللي أنا فيه» بطولة كريم محمود عبد العزيز، برومو جديد للعمل، وذلك قبل عرضه بالسينمات.

ونشرت الشركة المنتجة، البرومو الجديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلقت: «فيلم الهنا اللي أنا فيه، يوم 18 ديسمبر، بجميع دور العرض».

قصة فيلم الهنا اللي أنا فيه

وتدور أحداث فيلم الهنا اللي أنا فيه، حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، وتتصاعد الأحداث ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

أبطال فيلم الهنا اللي أنا فيه

يشارك في فيلم الهنا اللي أنا فيه، عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، وياسمين رئيس، ومريم الجندي، وحاتم صلاح، معتز التوني، محمد أوتاكا، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يشار إلى أن مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز وتم عرضه في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

ودارت أحداثه مسلسل خالد نور وولده نور خالد، حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.