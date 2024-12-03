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مشاهير العرب - الموت يفجع نسرين أمين - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الموت يفجع نسرين أمين - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الموت يفجع نسرين أمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:47 مساءً - رحلت عن عالمنا حماة الفنانة نسرين أمين، اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وكانت أمينة عمرو، ابنة الفنانة نسرين أمين، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن وفاة جدتها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالي، توفيت إلى رحمة الله أميمة كمال محمود زيد، للفقيدة الرحمة، ولعائلتها الصبر والسلوان».

وفاة حماة نسرين أمين

آخر أعمال نسرين أمين

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال نسرين أمين مشاركتها في فيلم «ولاد رزق 3، الذي عرض في السينما مؤخرا.

ودارت أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه.

وتم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، ضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، وفقا لتصريحات مخرج الفيلم طارق العريان للبرنامج، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم كريم عبد العزيز، رزان مغربي، أسماء جلال، تايسون فيوري، أحمد فهمي، نيكول سعفان، إياد نصار.

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موعد عرض فيلم ولاد رزق 3 في السينمات

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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