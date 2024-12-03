مشاهير العرب - الموت يفجع نسرين أمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:47 مساءً - رحلت عن عالمنا حماة الفنانة نسرين أمين، اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

وكانت أمينة عمرو، ابنة الفنانة نسرين أمين، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن وفاة جدتها، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالي، توفيت إلى رحمة الله أميمة كمال محمود زيد، للفقيدة الرحمة، ولعائلتها الصبر والسلوان».

آخر أعمال نسرين أمين

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال نسرين أمين مشاركتها في فيلم «ولاد رزق 3، الذي عرض في السينما مؤخرا.

ودارت أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه.

وتم تصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض"، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، ضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم: آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، وفقا لتصريحات مخرج الفيلم طارق العريان للبرنامج، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم كريم عبد العزيز، رزان مغربي، أسماء جلال، تايسون فيوري، أحمد فهمي، نيكول سعفان، إياد نصار.