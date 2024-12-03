مشاهير العرب - هشام ماجد يكشف عن موعد طرح «بضع ساعات في يوما ما» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:47 مساءً - كشف الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن موعد عرض فيلم «بضع ساعات في يوما ما».

وفي هذا السياق، شارك هشام ماجد البوستر الدعائي لفيلم «بضع ساعات في يوما ما» عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا قائلا: «قريبا إن شاء الله»، مشيرا إلى موعده المقرر أن يكون في 26 ديسمبر.

ويشارك في بطولة فيلم بضع ساعات في يوم ما نخبة من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل فيلم بضع ساعات في يوم ما

وتدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

آخر أعمال هشام ماجد

جدير بالذكر، أن آخر أعمال هشام ماجد مشاركته في فيلم «إكس مراتي» الذي عرض مؤخرا في السينما.

ودارت أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يجسد شخصية دكتور نفسي، متزوج من أمينة خليل ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لأمينة خليل، والذي يعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.