مشاهير العرب - وصية الفنانة نورهان تثير فضول متابعيها «تفاصيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:25 مساءً - استحوذت الفنانة نورهان على اهتمام قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعدما فاجأت الكثيرين بوصيتها التي كتبتها عقب تعرضها لوعكة صحية مزمنة تطلبت إجراء عملية جراحية دقيقة.

ولفتت وصية نورهان شعيب الأنظار إليها مجددا، خاصة أنها لم تفصح عن تفاصيلها، مما أثار فضول جمهور الفنانة نورهان شعيب.

وفي هذا السياق، كشفت نورهان عن وصيتها خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلة: إنها تعرضت لوعكة صحية مؤخرا تحتاج إلى إجرائها لعملية جراحية دقيقة، مشيرة إلى أنها رفضت ذلك الأمر خوفا على ابنها.

أضافت الفنانة نورهان قائلة: «بعد ما قابلت الدكتور واتفقنا على كل حاجة، وكان فعلًا سيحل مشكلتي بشكل نهائي، ولكن تراجعت عن الفكرة لأني خفت على معاذ، وأنا كنت مبسوطة في حياتي في هذه الفترة، وكنت سأعمل الجراحة تجنبًا لشيء ممكن يحصل، فقلت، ـ خلاص ما هي ممكن متحصلش خليني مبسوطة».

أوضحت نورهان، أنها كتبت وصيتها وسلمتها للمحامية الخاصة بها، قائلة: «موضوع الوصية ده محدش يعرف عنه حاجة خالص على فكرة، ولا حتى ماما ولا صحابي، وأنا خلاص حسمت الصراع بتاع العملية ده وأنا الحمد لله مرتاحة كده».

أبرز المعلومات عن الفنانة نورهان

- نورهان، اسمها الحقيقي نورهان إبراهيم شعيب، من مواليد محافظة الإسكندرية في 15 يناير لعام 1982.

- في 1994، كانت أولى خطوات نورهان في عالم الفن مشاركتها في مسلسل الساحر الرمضاني، وذلك بعدما شاهدها المخرج عبد العزيز السكري ورشحها للعمل.

- واصلت الفنانةنورهان شعيب العمل بالتمثيل وشاركت بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، ومنها «حضرة المحترم»، «رجل طموح»، و«عائلة الحاج متولي» والذي يعد من أبرز أعمالها.