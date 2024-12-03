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برنامج "كاستنج" يمنح الفرصة لإظهار المواهب الجديدة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - ضمن "في ساعته وتاريخه"..

يمنح برنامج  المواهب الأقوى "كاستنج" لأول مرة في الوطن العربي، فرص ذهبية لإظهار مواهب جديدة مع أهم نجوم الفن مثل أحمد أمين، ومحمد شاهين، وأشرف عبد الباقي، ومايان السيد، وأروى جودة وغيرهم من خلال أضخم الأعمال الدرامية ليقدموا أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة في الدراما التشويقية الجديدة "في ساعته وتاريخه" الذي يعرض كل خميس وجمعة الساعة العاشرة مساءً على قناة "dmc".

 

القصص مأخوذة من أشهر الكتب القضائية "يوميات قاض" و"حكايات قضائية"، وتُقدم لأول مرة بكل شفافية برؤية فنية وتحت إشراف المخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري.

 

26 قضية في حلقات منفصلة

 

المسلسل سيقوم بمناقشة 26 قضية في حلقات منفصلة وفي كل قضية سوف يتم التعرف على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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