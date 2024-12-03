مشاهير العرب - أغنية «كإنك مسكن» لـ بهاء سلطان تحقق 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:47 مساءً - حققت أغنية «كإنك مسكن» للفنان بهاء سلطان، نسب مشاهدة مرتفعة بلغت 1.5 مليون مشاهدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، خلال 5 أيام فقط.

أغنية كإنك مسكن، من كلمات وألحان: حمادة فراويلة، توزيع حاتم محسن

وجاءت كلمات الأغنية: كإنك مسكن وكل اما يخلص بمووت

او زي المخدر اللي بتعاطاه من كتر الضغوط

يمكن بعدك عنى تعبنى لكنى دلوقتى مبسووط

مش هفضل مستنى قاعدلك بغنى والعمر يفووت

انا مش هكمل حياتي في عذاب

ومش هقبل انى اعيش فإكتأب

وطبعا بقابل اعراض انسحاب

بس شايف في امل

انى هقدر انسي و اكمل حياتي

وعادى مش وقفة علي ذكرياتى

واصبح فراقنا دا شي اعتيادى

بعد اما كان لايحتمل

تفاصيل ألبوم كإنك مسكن

يتكون الألبوم الجديد لـ بهاء سلطان، من 3 أغنيات، وهم «حن عليا»، وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع وسام عبد المنعم، أغنية «إنت طيب»، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف، أغنية «كإنك مسكن»، وهي من كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن.

ويأتي طرح بهاء سلطان لألبوم كإنك مسكن، بعد النجاح الباهر الذي حققه بأغنيته الأخيرة «أنا من غيرك» ضمن فيلم «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي، وأحمد داود.