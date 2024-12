عرض 15 فيلما في قصر السينما ضمن برنامج ديسمبر، اعرف المواعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:10 مساءً - يعرض قصر السينما بجاردن سيتي بدءا من اليوم الثلاثاء وعلى مدار شهر ديسمبر الجاري 15 فيلما سينمائيا مجانيا للجمهور ورواد قصر القصر، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وأجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عروض أفلام وفعاليات قصر السينما

وتتنوع الأفلام المقدمة بين السينما العالمية، والأوروبية والآسيوية بالإضافة لأفلام التحريك المقدمة للأطفال والأفلام التسجيلية، وتعرض الأفلام في الثامنة مساء يعقبها ندوات نقدية، يشارك بها النقاد د. نادر رفاعي، نشوى نبيل، عصام حلمي.

وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة يعرض اليوم فيلم "My left foot" عن قصة حقيقية للكاتب والرسام الأيرلندي "كريستي براون" الذي أبدع برسم لوحاته بقدمه اليسرى والفيلم عن قصة حياته وماضيه.

ويعرض نادي السينما الأوروبية غدا الأربعاء فيلم Central station ويوم الأربعاء 18 ديسمبر فيلم Theree Colors /Blue ويوم الأربعاء 25 ديسمبر Three Colors/Red.

وفي نادي السينما الآسيوية يعرض يوم الخميس 5 ديسمبر We Are Family ويوم الخميس 26 ديسمبر فيلم Mujhse Fraandship Karoge..

ويعرض نادي سينما التحريك يوم الاثنين 9 ديسمبر فيلم Fantastic mr Fox.

كما يعرض نادي السينما العالمية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر فيلم Killers Of The Flower Moon ويوم الثلاثاء 17 ديسمبر فيلم Extremely Loud and Incredibly close ويوم الثلاثاء 24 ديسمبر فيلم 127Hours.

وفي إطار احتفال وزارة الثقافة بيوم المخرج شادي عبد السلام تعرض يوم 11 و12 ديسمبر أفلام "المومياء"، "آفاق"، "جيوش الشمس".

ويعرض نادي بين الرواية والفيلم، يوم الاثنين 16 ديسمبر فيلم "تراب الماس"، ويعرض نادي السينما التسجيلية فيلم Sly يوم 23 ديسمبر.

