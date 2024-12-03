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مشاهير العرب - بسبب الشغل.. مريم سعيد صالح تتصدر التريند «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بسبب الشغل.. مريم سعيد صالح تتصدر التريند «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسبب الشغل.. مريم سعيد صالح تتصدر التريند «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - تصدرت الفنانة مريم سعيد صالح، تريند محرك البحث «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما اشتكت من قلة مشاركتها في الأعمال الفنية.

وكشفت مريم سعيد صالح، عن استغاثتها من قلة مشاركتها في الأعمال الفنية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، وقالت: «بيصعب عليا نفسي لما يكون عندي طاقات فنية كبيرة وخبرات وتراكم معرفي وأتحط في ركن بدون عمل وهذا الشيء بيقهرني».

وأضافت: «ليه يتم تعطيل طاقات قادرة على الإنتاج، إحنا الفنانين بتوعنا بيسافروا خارج مصر ويقام لهم المهرجانات ويستعان بخبراتهم، وإحنا قادرين على عمل كل خير لبلدنا بس إحنا محتاجين بلدنا تقدرنا وتدينا قيمتنا وتشغلنا».

ولم تكن المرة الأولى للفنانة مريم سعيد صالح التي تستغيث بها من قلة المشاركة في الأعمال الفنية، حيث سبق وأعربت عن استيائها من قلة العمل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «يارب ابعت شغل من عندك».

آخر أعمال مريم سعيد صالح

يشار إلى، أن آخر أعمال مريم سعيد صالح مشاركتها في فيلم الصف الأخير من بطولة النجمين بيومي فؤاد، وتيام قمر.

تفاصيل فيلم الصف الأخير

ودارت أحداث فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

وفي وقت سابق، أعلنت ابنة الفنانة مريم سعيد صالح تعرض والدتها لوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وذلك من خلال نشر صورة عبر حسابها على «فيسبوك» لوالدتها وهي على فراش المرض بأحد المستشفيات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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