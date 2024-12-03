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مشاهير العرب - بعد زلة اللسان.. تامر حسني: «شيرين عبد الوهاب من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد زلة اللسان.. تامر حسني: «شيرين عبد الوهاب من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد زلة اللسان.. تامر حسني: «شيرين عبد الوهاب من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - أعرب الفنان تامر حسني، ، عن استيائه من الهجوم على الفنانة شيرين عبد الوهاب، من قبل شقيق الملحن محمد رحيم خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تصريحاتها الأخيرة في حفلها بالكويت.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه على «إنستجرام» معلقا على أزمة شيرين عبد الوهاب، قائلا: «واثق إنها زلة لسان من شيرين لأن شيرين من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه، ومن اكتر الناس اللي عارفة قيمته لأنها فنانة كبيرة بالإضافة إلى أنها اعتذرت على المسرح في وقتها ونيتها كانت تكريم وطلبت الفاتحة من الجمهور.

شيرين عبد الوهاب

وتابع تامر حسني: «إنما بقى التوتر الشديد والصدمة الكبيرة اللي مستحوذة على الدكتور طاهر أخو رحيم مخليينه في حالة نفسية صعبة جدا، ربنا ما يوريها لحد مخليينه مش عارف يفكر بأحسن شكل لفراق أخوه اللي كان كل شيء في حياته، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء».

تصريحات شيرين عبد الوهاب عن الملحن محمد رحيم

حالة من الجدل أثارتها الفنانة شيرين عبد الوهاب على هامش حفلها الأخير في الكويت خاصة بعدما طالبت الجمهور بقراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم بسخرية معلقة عليها قائلة «سيئة جارية»، الأمر الذي أثار غضب قطاع كبير كبير مع الجمهور.

وكانت شيرين عبد الوهاب على هامش حفلها في الكويت، طالبت الجمهور بقراءة الفاتحة للملحن محمد رحيم، وعلقت عليها قائلة: محمد رحيم عمل لي أغنيات حلوة كتير، منها مشاعر وصبري قليل والوتر الحساس، ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا عشان تبقى سيئة جارية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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