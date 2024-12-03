بعد طرح جوانا حنين، أبرز 5 أغانٍ في مسيرة حميد الشاعري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - فاجأ المطرب والموزع الموسيقي حميد الشاعري الجمهور، بطرح أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان “جوانا حنين” وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغاني حميد الشاعري

أغنية جوانا حنين لحميد الشاعري من كلمات هيثم نبيل وكريم سامي ومن الحان حميد الشاعري.

حميد الشاعري، لديه في رصيده عدد كبير من الأغاني التي عاشت مع الجمهور لسنوات، ومن أبرزهم أغنية جلجي، وأغنية أجمل من كل البشر والذي قدمها في عام 1999 وهل من كلمات محمد مصطفى ومن ألحان حميد الشاعري

كما قدم حميد الشاعري أيضا ديو غزالي مع الفنان مصطفي قمر وحقق هذا الديو نجاحا كبيرا

ومن أبرز أغاني “الشاعري” أيضا أغنية بين ايديك من ألبوم غزالي وهي من كلمات سامح العجمي وألحان وتوزيع حميد الشاعري.

ويعد ديو عيني والذي قدمه حميد الشاعري مع هشام عباس من أبرز الأعمال في مسيرته وحقق هذا الديو 404 مليون مشاهدة علي يوتيوب.

تسجيل بصمة حميد الشاعري

ومن ناحية أخري كان قد أعلن الفنان حميد الشاعري عبر بودكاست حوارات مع عباس أنه قام بتسجيل بصمة صوته لتستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي بعد وفاته.

وأوضح الشاعري أهمية الذكاء الاصطناعي، قائلًا: 'إذا أراد الله أن يذكرنا، سيكون من الرائع أن تسمع أغنية جديدة بصوتي'.

وأشار إلى أنه قام بتوقيع عقد يتعلق باستخدام بصمة صوته، مشيرًا إلى أنه حوّط هذه الحقوق كورثة لأبنائه، مما يتيح لهم استخدام صوته في أي أغنية جديدة يرغبون بها.

وأكد حميد الشاعري أنه لا يحبذ استخدام صوته دون وجوده، لكنه يؤمن بأن الذكاء الاصطناعي له مميزاته وعيوبه. وأضاف: 'أضراره قد تعني عدم تقديم الصورة بشكل جيد، لكن يمكن أيضًا رؤية أفلام جديدة لعبد الحليم حافظ'.

واختتم حديثه بالتأكيد على ثقته في الشركات التي تعمل في هذا المجال، مؤكدًا أنه لا يمكنهم مقاومة التطور التكنولوجي.

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