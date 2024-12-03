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أعمالها سيريالية وحشية، معلومات لا تعرفها عن شاليمار الشربتلي زوجة خالد يوسف - أخبار كلمتك

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أعمالها سيريالية وحشية، معلومات لا تعرفها عن شاليمار الشربتلي زوجة خالد يوسف - أخبار كلمتك

أعمالها سيريالية وحشية، معلومات لا تعرفها عن شاليمار الشربتلي زوجة خالد يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً - تصدر اسم شاليمار الشربتلي الأخبار في الآونة الأخيرة على خلفية اتهامها للمخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات خاصة بها وهو ما جعل الكثيرين يبحثون عن معلومات عنها.

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من هي شاليمار الشربتلي؟

شاليمار الشربتلي -إلى جانب كونها زوجة المخرج الشهير خالد يوسف- فهي فنانة تشكيلية سعودية ذات شهرة واسعة في عالم الفن التشكيلي، ولدت لأب سعودي وأم مصرية. 

وتأثرت شاليمار منذ طفولتها بوالدتها التي تخرجت في كلية الفنون الجميلة، ووقعت شاليمار في حب الفن منذ نعومة أظفارها وشجعتها والدتها كثيرًا، وكانت بدايتها مع الرسم حينما كانت في عمر الثالثة.

 

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وفي عمر الـ١٣ ذهبت شاليمار إلى الفنان التشكيلى عبد العال حسن وقدمت له أعمالها ولاحظ موهبتها وشجعها وكان خطوة في مشوارها الفني. 

وتصنف كثير من أعمال شاليمار بأنها سريالية وحشية وتولد بداخلها هذا الاتجاه الفني بعد قراءتها لأشعار فاروق جويدة.

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شاركت شاليمار بأعمالها في متاحف عالمية مثل متحف اللوفر الفرنسي، كما أنها تشارك في العديد من المعارض الدولية وكانت أول امرأة في الخليج تصنع جداريات عام ٢٠٠٥.

كما أنها كانت ترسم على السيارات بهدف نقل الفن من المنازل إلى الشوارع وتخصصت في ذلك وبدأت في منح ورش تعليمية في ذلك، وانتقلت بعدها للرسم على الملابس، كما تم اختيارها كسفيرة للنوايا الحسنة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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