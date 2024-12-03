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تفاصيل مسلسل آبل القصير Lucky - أخبار كلمتك

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تفاصيل مسلسل آبل القصير Lucky - أخبار كلمتك

تفاصيل مسلسل آبل القصير Lucky - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:33 صباحاً - وقع اختيار منصة آبل، علي الممثلة الشابة أنيا تايلور جوي، للعب دور البطولة في المسلسل القصير Lucky.

وذكرت تقارير صحفية، أن الممثلة أنيا تايلور، ستشارك أيضا في إنتاج المسلسل، الذي سيعرض حصريا علي منصة '+Apple TV'

تفاصيل مسلسل Lucky

Lucky، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، وستدور أحداثه حول امرأة شابة، نشأت في حياة الجريمة ولكنها تركت ذلك العالم وراءها، ويجب أن تحتضن جانبها الإجرامي المظلم مرة أخرى، في محاولة يائسة للهروب من ماضيها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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تفاصيل مسلسل آبل القصير Lucky - أخبار كلمتك

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