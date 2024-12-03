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مشاهير العرب - بعد إثارته للجدل.. قائمة أبطال مسلسل ساعته وتاريخه وقنوات عرضه - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد إثارته للجدل.. قائمة أبطال مسلسل ساعته وتاريخه وقنوات عرضه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد إثارته للجدل.. قائمة أبطال مسلسل ساعته وتاريخه وقنوات عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:17 صباحاً - مسلسل ساعته وتاريخه.. تصدر اسم مسلسل ساعته وتاريخه، مواقع التواصل الإجتماعي، وفي ساعات قليلة، أصبح حديث الجميع، قبل انطلاق عرضه على شاشة التليفزيون ومنصة «Watch it» الرقمية.

مسلسل ساعته وتاريخه

حالة من الجدل حدثت عقب طرح البرومو التشويقي لمسلسل المنتظر ساعته وتاريخه، حيث اعتقد البعض بأنه سيتناول في أحد حلقاته قصة نيرة أشرف، فتاة المنصورة، التي قتلت على يد زميلها محمد عادل بدافع الحب.

وخلق هذا الاعتقاد بعد ظهور الفنانة مايان السيد في برومو مسلسل ساعته وتاريخه، في مشهد تجلس في أحد الاتوبيسات، وتنهار من البكاء، طالبة من الجميع أن يتركها بمفردها.

أحداث مسلسل ساعته وتاريخه

وحدثت حالة من الغضب لدى أسرة نيرة أشرف، وذلك بسبب تناول أحداث المسلسل قضية ابنتهم، دون علمها أو الرجوع إليهم، ولتخرج الأسرة عن صمتها وتعلق.

مايان السيد

وتحدث أشرف الغريب والد نيرة أشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» علي بقناة «الحدث اليوم»، قائلا: «علمت أن مسلسل ساعته وتاريخه، يحكي عن قضية ابنتي وتفاجأت بعدم تواصل مخرج العمل عمرو سلامة أو شركة الإنتاج معي».

وأضاف: «إذا كانت حلقات المسلسل ستصدر لنا أذى نفسيا فنحن هنا نعترض ونطلب من شركة الإنتاج والمخرج التواصل معنا للإطلاع على النص والحلقات».

مايان السيد في مسلسل ساعته وتاريخه

ومن جانبها خرجت مايان السيد، لتوضيح الأمر نافية بانها لا تؤدي دور نيرة أشرف، أو قصتها، ولكنها تقدم شخصية تدعى «نادية»، التي تجسد معاناة فتيات عديدات تعرضن للعنف والتهديد، مما جعل الظروف تتشابه مع فتاة المنصورة.

مايان السيد

قصة مسلسل ساعته وتاريخه

ويتناول مسلسل ساعته وتاريخه، العديد من القضايا شهدتها المحاكم المصرية، لتسيطر أجواء الدرامية المشوقة على أحداث المسلسل.

مسلسل ساعته وتاريخه

ويشارك في مسلسل ساعته وتاريخه، المتسابقين الفائزين في برنامج «كاستينج» الذي كان بقيادة المخرج عمرو سلامة، إلى جانب نخبة من ضيوف الشرف ونجوم الدراما المصرية والعربية.

مسلسل ساعته وتاريخه

ويعد مسلسل ساعته وتاريخه، من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار مهمة في مسلسل تلفزيوني جديد، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

وأظهر البرومو أبطال مسلسل ساعته وتاريخه، حيث ضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: أحمد أمين، مايان السيد، أروى جودة، محمد شاهين، حنان سليمان، أحمد صيام، خالد أنور، هبة مجدي، أحمد داش، ياسمينا العبد، وغيرهم بجانب أبطال برنامج كاستينج.

مسلسل ساعته وتاريخه

قنوات عرض مسلسل ساعته وتاريخه

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه، عبر قناة dmc، بداية من يوم الخميس الموافق 5 من ديسمبر، في تمام 10 مساء، ومن المقرر أن يعرض يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، بجانب عرضه على منصة «Watch it» الرقمية.

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من ملفات المحاكم المصرية.. موعد عرض مسلسل «ساعته وتاريخه» على قناة «dmc»

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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