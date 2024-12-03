مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. من هو الفنان محمود البنا؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:17 صباحاً - تصدر الفنان محمود البنا، جوجل تريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداولت أنباء تفيد بتدهور حالته الصحية.

وخرج الفنان محمود البنا، وكشف عن حقيقة تدهور صحته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا: «بطمن كل أصدقائي أنا بخير الحمد لله، لأني لاحظت بعض المواقع بالغت شوية في العناوين، كانت شوية آلام حادة في المعدة والقولون، ومرت بسلام الحمد لله».

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أبرز المعلومات حول الفنان محمود البنا، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها.

من هو الفنان محمود البنا؟

تخرج الفنان محمود البنا من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1989، ويشغل حاليا منصب مدير عام في هيئة المسرح

كما شارك البنا في عدة مسرحيات، منها «الملك لير»، و «جوازة طليانى».

كما شارك في بعض المسلسلات منها الآتي:«عمر بن عبد العزيز، وهارون الرشيد، و لن أعيش في جلباب أبي، والآبطال، وأم كلثوم، وشرف فتح الباب، والدالي، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وعايزة أتجوز، وأهالينا، وآرابيسك».

وشارك الفنان محمود البنا في أفلام مثل «ثلاثة على الطريق»، «بنتين من مصر»، و«فض اشتباك»، و «الحب في ظروف صعبة»، و «خمسة كارت».

ويذكر أن آخر ظهور فني له في عام 2016 بفيلم «أسد سيناء».