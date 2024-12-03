قبل دخول فصل الشتاء، نصائح الكهرباء للمواطنين قبل شراء الدفايات المشعة - أخبار كلمتك

قبل دخول فصل الشتاء، نصائح الكهرباء للمواطنين قبل شراء الدفايات المشعة - أخبار كلمتك

جبران يُسلم عقود عمل لذوي همم بالقاهرة - أخبار كلمتك

جبران يُسلم عقود عمل لذوي همم بالقاهرة - أخبار كلمتك

بيان توضيحي هام صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية - أخبار كلمتك

بيان توضيحي هام صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل ايقاف تصدير الأسماك إلى الخارج - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل ايقاف تصدير الأسماك إلى الخارج - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد تتصدر التريند| تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد تتصدر التريند| تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد خالد عجاج: سميت الألبوم عيب عليك لأنها كلمة دارجة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد خالد عجاج: سميت الألبوم عيب عليك لأنها كلمة دارجة - أخبار كلمتك

الإسكان تستكمل حملات إزالة الإشغالات وغلق الأنشطة المخالفة في 3 مدن - أخبار كلمتك

الإسكان تستكمل حملات إزالة الإشغالات وغلق الأنشطة المخالفة في 3 مدن - أخبار كلمتك

وزارة الشباب تواصل فعاليات البرنامج التطبيقي لدعم ومعالجة علوم البيانات بالمنوفية - أخبار كلمتك

وزارة الشباب تواصل فعاليات البرنامج التطبيقي لدعم ومعالجة علوم البيانات بالمنوفية - أخبار كلمتك

رسميا.. التأمينات تعلن عن زيادة المعاشات والفئات المستحقة - أخبار كلمتك

رسميا.. التأمينات تعلن عن زيادة المعاشات والفئات المستحقة - أخبار كلمتك

رحلة صلاح قابيل بين السينما والمسرح.. وهذا رأي مصطفى أمين عنه - أخبار كلمتك

رحلة صلاح قابيل بين السينما والمسرح.. وهذا رأي مصطفى أمين عنه - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. من هو الفنان محمود البنا؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. من هو الفنان محمود البنا؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدره التريند.. من هو الفنان محمود البنا؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:17 صباحاً - تصدر الفنان محمود البنا، جوجل تريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداولت أنباء تفيد بتدهور حالته الصحية.

وخرج الفنان محمود البنا، وكشف عن حقيقة تدهور صحته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا: «بطمن كل أصدقائي أنا بخير الحمد لله، لأني لاحظت بعض المواقع بالغت شوية في العناوين، كانت شوية آلام حادة في المعدة والقولون، ومرت بسلام الحمد لله».

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، أبرز المعلومات حول الفنان محمود البنا، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها.

الفنان محمود البنا

من هو الفنان محمود البنا؟

تخرج الفنان محمود البنا من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1989، ويشغل حاليا منصب مدير عام في هيئة المسرح

كما شارك البنا في عدة مسرحيات، منها «الملك لير»، و «جوازة طليانى».

كما شارك في بعض المسلسلات منها الآتي:«عمر بن عبد العزيز، وهارون الرشيد، و لن أعيش في جلباب أبي، والآبطال، وأم كلثوم، وشرف فتح الباب، والدالي، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وعايزة أتجوز، وأهالينا، وآرابيسك».

الفنان محمود البنا

وشارك الفنان محمود البنا في أفلام مثل «ثلاثة على الطريق»، «بنتين من مصر»، و«فض اشتباك»، و «الحب في ظروف صعبة»، و «خمسة كارت».

ويذكر أن آخر ظهور فني له في عام 2016 بفيلم «أسد سيناء».

اقرأ أيضاً
بعد تصدرها التريند.. من هي دانا حلبي خطيبة الفنان محمد رجب

أبرزها الضوء الشارد.. أعمال فنية قدمها الفنان ممدوح عبد العليم

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

انطلاق العرض الخاص لفيلم «الحريفة 2-الريمونتادا» بـ 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق