تزامنًا مع استكمال محاكمته، محطات في مشوار المخرج عمر زهران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:21 صباحاً - تشهد محكمة الجيزة اليوم الثلاثاء استكمال محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم الاستماع لأقوال شاليمار شربتلي، ومواجهتها بأقوال المتهم وشريكه، بالإضافة إلى مرافعة المستشار مرتضى منصور بعدما أعلنت نقابة المهن السينمائية فى بيان رسمي عن توكيلها له للدفاع عن المتهم.

وتستكمل المحكمة اليوم أيضًا سماع أقوال عدد من شهود العيان “شهود النفي والإثبات في القضية” وهم عدد من الفنانين والإعلاميين، تمهيدًا لصدور حكمها بالتأجيل أو الإدانة او البراءة.

دعم الفنانين لعمر زهران

وبمجرد الإعلان عن اتهام عمر زهران انهالت شهادات الفنانين التي تبيض يده وسمعته، حيث دعمته الفنانة شهيرة، وكذلك الناقد الفني طارق الذي وصف اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي بـ"مفاجأة لم تكن متوقعة".

كما دعمته كذلك الإعلامية بسمة وهبة، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، وكذلك الإعلامية منى الشاذلي التي وصفته بأنه “رجل شريف.. إنسان نبيل.. نظيف اليد.. شهم ووفي.. يحفظ الأمانة.. يغيث المكروب سواء صديق أو غريب.. عنده عزة نفس تكفي العالم كله”، كما أقدم الفنان محمد صبحي أيضًا على دعم عمر زهران في أزمته.

من هو عمر زهران؟

وعمر زهران من مواليد ١٩ أكتوبر ١٩٦٣، وهو مخرج وإعلامي وممثل مصري، بدأ حياته المهنية كمخرج في شبكة راديو وتليفزيون العرب ART وتولى إخراج عدة برامج ناجحة وهي أوراق سينمائية، سهراية، وساعة صفا، ثم تعاون مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها لا تذهب هذا المساء، كما عمل عمر زهران رئيسًا لقناة نايل سينما.

كانت بدايته مع عالم التمثيل من خلال ظهوره كضيف شرف في فيلم الريس عمر حرب عام 2008 بشخصية حمدي الدنجوان، بعدها شارك في عدة أعمال فنية ومن أبرز أدواره شخصية القائد في فيلم الممر، وشخصية المحامي زوج غادة عادل في مسلسل ليالينا ٨٠، ومرتضى الخطيب في مسلسل طير بينا يا قلبي، وشقيق تامر حسني في فيلم تصبح على خير، وكان مسلسل أعلى نسبة مشاهدة آخر أعماله حيث جسد شخصية مدحت والد كاميليا “هند عبد الحليم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.