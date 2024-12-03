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موعد بدء عرض مسلسل فقرة الساحر على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

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موعد بدء عرض مسلسل فقرة الساحر على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

موعد بدء عرض مسلسل فقرة الساحر على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:05 صباحاً - كشفت منصة يانجو بلاي عن موعد انطلاق عرض مسلسل فقرة الساحر الذي يشارك به نخبة من النجوم وسينطلق عرضه يوم الخميس الموافق ١٩ ديسمبر الجاري بصورة حصرية على يانجو بلاي.

 

البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر

وطرحت منصة يانجو بلاي البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر المقرر عرضه قريبًا عبر المنصة.

وتصدر النجوم الثلاثة علي قاسم وطه دسوقي وأسماء جلال البوستر.

ونشر الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام البوستر مرفقا بتعليق “ في ناس طماعين.. وفي إحنا.. البوستر الرسمي لمسلسل فقرة الساحر.. من أعمال يانجو بلاي الأصلية”.

أبطال مسلسل فقرة الساحر

ومسلسل فقرة الساحر من بطولة عدد من النجوم في مقدمتهم طه دسوقي وأسماء جلال وعلي قاسم ومن تأليف إياد صالح، ومن المقرر عرض المسلسل عبر منصة يانجو بلاي والمسلسل مكون من ٨ حلقات.

برومو مسلسل فقرة الساحر 

ونشر الفنان طه دسوقي الإعلان التشويقي الأول لأحدث أعماله الفنية وهو مسلسل فقرة الساحر بتوقيع المخرج تامر محسن الذي يعود بالعمل بعد غياب سنوات عن الدراما.

وكتب طه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام “توكلنا على الله.. استنونا في مسلسل فقرة الساحر من أعمال يانجو بلاي الأصلية قريبًا”.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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