مواعيد حفلات النجوم في الرياض خلال شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - حفلات الرياض، يحيي عدد من النجوم حفلات غنائية في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر الجاري.

مواعيد حفلات الرياض

حيث يحيي الفنان محمد حماقي حفل غنائي في الرياض غدًا الأربعاء الموافق 4 ديسمبر، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

كما يحيى تامر عاشور أيضًا حفل غنائي بالرياض يوم الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر.

وتحيي الفنانة إليسا أيضًا حفل غنائي في الرياض يوم الجمعة المقبل 6 ديسمبر.

أما عن الهضبة عمرو دياب في من المقرر إقامة حفلة يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر المقبل.

وكان قد أحيا الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلاته الغنائية السبت الماضي في دبي، تحت شعار كامل العدد.

حفل عمرو دياب في دبي

وفاجأ الهضبة عمرو دياب الجمهور خلال الحفل، بعرض فيلم تسجيلي لعدد من حفلاته في سن الشباب على أغنية “أنا مهما كبرت صغير" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عدد من كلاسيكياته الشهيرة ومنها “قمرين، تملي معاك، صدقني خلاص” وغيرهم.

ورثى الهضبة عمرو دياب، الملحن الراحل محمد رحيم، في حفله الغنائي الحاشد بأحد المسارح الكبرى في دبي بالإمارات.

ودعا عمرو دياب لـ محمد رحيم بالرحمة وقال: "كان فنانًا وملحنًا عظيمًا كلنا افتقدناه".

ولم يكتف الهضبة بالدعاء للملحن الراحل، بل قام بغناء أغنية “وغلاوتك” وهي أول أعمال رحيم الغنائية مع عمرو دياب في 1998 وكان عمره وقتها 16 عامًا أثناء دراسته في كلية التربية الموسيقية.



حفل عمرو دياب في الشيخ زايد

وكان الهضبة عمرو دياب، قد أحيا حفلًا غنائيًّا مؤخرًا، بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من جمهوره، حيث المسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وبعدها غنى "ده لو اتساب" و"بحبه" و"برج الحوت".

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