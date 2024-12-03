قمة عربية..الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

قمة عربية..الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الثلاثاء - أخبار كلمتك

اخر تحديث لدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الثلاثاء - أخبار كلمتك

في ظل وضع اقتصادي مؤلم .. أسر عدنية تفتقر إلى قيمة وجبة عشاء لأطفالهم - أخبار كلمتك

في ظل وضع اقتصادي مؤلم .. أسر عدنية تفتقر إلى قيمة وجبة عشاء لأطفالهم - أخبار كلمتك

عاجل : إغلاق خط حيوي بمدينة تعز (صور) - أخبار كلمتك

عاجل : إغلاق خط حيوي بمدينة تعز (صور) - أخبار كلمتك

الحوثي يعلق على الاحتفالات بمصرع قياداته - أخبار كلمتك

الحوثي يعلق على الاحتفالات بمصرع قياداته - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:48 - العشري بـ 36 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:48 - العشري بـ 36 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.. بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

مزاد علني لبيع 30 سيارة بجمارك مطار القاهرة.. اليوم - أخبار كلمتك

مزاد علني لبيع 30 سيارة بجمارك مطار القاهرة.. اليوم - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد وأماكن حفل تامر عاشور في السعودية خلال شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد وأماكن حفل تامر عاشور في السعودية خلال شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

محمد إسماعيل يكشف كواليس توليه تدريب إنبي - أخبار كلمتك

محمد إسماعيل يكشف كواليس توليه تدريب إنبي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

فيلم "Red One" يحصل على تقييم (A-) من الجمهور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فيلم "Red One" يحصل على تقييم (A-) من الجمهور - أخبار كلمتك

فيلم "Red One" يحصل على تقييم (A-) من الجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:16 صباحاً - ذا روك، حصل فيلم "Red One"، على تقييم (A-) من الجمهور على موقع CinemaScore، بعد طرحه رسميًّا في صالات السينما بتاريخ ١٥ نوفمبر.

ونشر الممثل الشهير، دواين جونسون، ملصقات دعائية جديدة لفيلمه الأكشن الكوميدي RED ONE، عبر صفحته الرسمية لموقع الصور، والفيديوهات “إنستجرام”، وظهر في الملصقات الدعائية الجديدة كل من كريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

Image
Image

تفاصيل فيلم  RED ONE 

 RED ONE ، فيلم ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي، وهو من بطولة، النجم دواين جونسون، الملقب بذا روك،  وكريس إيفانز، وجي كي سيمونز.

وتدور أحداث فيلم RED ONE، بعد عملية اختطاف صادمة لسانتا كلوز، ويجب على قائد الأقزام الشراكة مع صائد مكافآت لإنقاذ عيد الميلاد، وطرح الفيلم  في صالات السينما بتاريخ 15 نوفمبر ٢٠٢٤.

مارفل تمنح الجمهور نظرة رسمية من أحداث مسلسل Daredevil: Born Again

نتفليكس تطرح بوستر فيلم Back in Action

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق